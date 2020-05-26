Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций инициирует личную встречу с премьер-министром Денисом Шмыгалем с целью учета религиозных потребностей граждан во время ослабления карантина. Об этом сообщается на сайте ВСЦиРО.

По мнению религиозных деятелей, решение правительства о введении адаптивного карантина, принятое 20 мая 2020, является определенным прогрессом в обеспечении конституционного права на свободу вероисповедания.

«В то же время предложенные в постановлении Кабмина меры не учитывают в полной мере религиозные потребности верующих граждан, а также на практике могут усложнить проведение богослужений, прежде всего в малых храмах и молитвенных домах», - считают в Совете.

Так, данное постановление правительства не предусматривает следующих этапов ослабления ограничений для религиозных мероприятий, в то время как предусмотрено открытие детских садов (с 25 мая), предприятий общественного питания с обслуживанием посетителей в помещениях и деятельность учреждений культуры (с 10 июня).

При этом условием проведения массовых мероприятий в учреждениях культуры является нахождение не более одного человека на 5 кв. метрах площади помещения, где проводится мероприятие, а для религиозных мероприятий это требование вдвое строже - не более одного человека на 10 кв. метрах.

«Такой непропорциональный подход вызывает непонимание действий правительства во многих верующих – особенно тех религиозных общин, которые уже более двух месяцев добросовестно соблюдают требования карантина, ожидая возможность посетить богослужение в религиозном сооружении (храме, синагоге, мечети и т.д.)», - отмечается в письме ВСЦиРО премьер-министру Украины.

Совет церквей особенно беспокоит тот факт, что для малых религиозных сооружений и молитвенных помещений ослабление карантина может иметь противоположный эффект в виде усиления ограничений, ведь для соблюдения условия пребывания не более одного человека на 10 кв. метрах может означать присутствие на богослужении значительно меньшего количества верующих, чем даже 10 человек.

Напомним, в начале мая ВСЦиРО направил премьер-министру Украины свои предложения по применению адаптивного карантина для религиозных организаций.