Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций направил в Кабинет Министров предложения по адаптивному применению карантинных ограничений для религиозных организаций.

Письмо с предложениями было направлено премьер-министру Украины Денису Шмыгалю 7 мая 2020, сообщается на сайте совета.

Наработки совета Церквей учитывают обобщенный опыт поэтапного выхода из карантина ряда европейских стран.

«Убеждены, что эффективная деятельность церквей и религиозных организаций по пастырской опеке и удовлетворению религиозных потребностей граждан является чрезвычайно важным, учитывая сложные жизненные обстоятельства, в которых оказались многие наши соотечественники в связи с пандемией COVID-19», - отмечается в письме ВСЦиРО к правительству.

Так, совет предлагает:

1. В религиозных (культовых) сооружениях или иных помещениях, используемых религиозными организациями, не запрещать совершение богослужений и религиозных обрядов, при условии принятия мер по предотвращению скопления людей - то есть при условии присутствия не более 1 человека на 5 м. кв. площади места проведения богослужения или обряда (исключая членов одной семьи) с обязательно надетыми средствами индивидуальной защиты (за исключением священнослужителей, проповедников и хористов, для которых это рекомендуется), в частности респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно, с соблюдением социальной дистанции и обработки антисептическими средствами поверхностей и рук присутствующих;

2. Не запрещать богослужения и религиозные обряды вне культовых сооружений на открытом воздухе при условии принятия мер по предотвращению скопления людей;

3. Не запрещать религиозные церемонии и обряды частного характера в храмах, других помещениях, используемых верующими, а также на открытом воздухе при условии принятия мер, изложенных в п. 1;

4. Требование обязательной самоизоляции для лиц, достигших 60-летнего возраста, не распространять на священнослужителей и лиц, задействованных в организации богослужений, а также на других работающих лиц пенсионного возраста, для которых она является рекомендательным;

5. Обеспечить возможность удовлетворения религиозных потребностей лиц, находящихся В учреждениях социальной защиты и учреждениях, предоставляющих паллиативную помощь, в частности путем доступа к ним священников с одетыми средствами индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно или организации с ими индивидуальных дистанционных встреч с помощью видеосвязи.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.

22 апреля Кабинет Министров принял решение продлить карантин до 11 мая.

29 апреля Кабинет Министров принял решение восстановить работу продовольственных рынков в условиях карантина.

Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, но с 11 мая сделан ряд послаблений.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что после 22 мая карантин в связи с коронавирусом снова продлят, но он надеется, что метро и междугородний транспорт удастся открыть раньше, чем в середине лета.