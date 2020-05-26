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Кабинет Министров Украины уволил Дениса Башлыка с должности главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Соответствующее распоряжение №566-р от 25 мая опубликовано на правительственном портале.

«Уволить Башлыка Дениса Александровича с должности председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра», - говорится в документе.

Другим распоряжением №567-р правительство временно, до назначения в установленном порядке председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра, возложило исполнение обязанностей руководителя на первого заместителя главы ведомства Юлию Мороз.

Башлык был назначен на эту должность в ноябре 2019 года. 
ForUm

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