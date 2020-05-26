Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена отправить в Китай миссию для изучения происхождения коронавируса.

Об этом во время брифинга в Женеве заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майкл Райан, сообщает Укринформ со ссылкой на на Xinhua.

«Мы ежедневно обсуждаем с нашими коллегами в Китае вопрос о проведении необходимых научных экспертиз относительно происхождения вируса... Поэтому я думаю, что мы будем очень рады продолжить эти дискуссии. Насколько я понимаю, пока конкретная дата (отправления в Китай. - Ред.) научной миссии не определена, но мы будем с нетерпением ждать, чтобы сделать это так быстро, как только это будет возможно...», - заявил Райан.

По его словам, в миссии примут участие научные представители разных стран.