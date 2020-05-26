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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался, что после того, как он переболел COVID-19, у него снова упало зрение.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на пресс-конференцию Джонсона, передает Укринформ.

«Борис Джонсон заявил, что с момента, когда переболел COVID-19, он снова вынужден носить очки - впервые за долгие годы. Премьер-министр отметил, что, по его мнению, это ухудшение зрения связано именно с коронавирусом», - говорится в сообщении.

Как известно, медики и ранее сообщали о возможности подобного осложнения, но речь шла о единичных случаях.

Напомним, 12 апреля премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выписали из больницы после интенсивной терапии из-за COVID-19.

 
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