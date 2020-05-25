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Президент Украины Владимир Зеленский обещает держать на личном контроле закупки средств индивидуальной защиты, которые будет осуществлять Министерство здравоохранения. Об этом шла речь на традиционном селекторном совещании по противодействию распространению коронавируса, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Зеленский не согласился с тем, что украинские больницы пока обеспечены всем необходимым в достаточном количестве.

«Мы получаем сигналы, что не все есть в больницах. Несмотря на цифру правительства, что якобы медучреждения обеспечены на 70%, некоторых средств там нет. Если антисептиком медики обеспечены на 600%, то одноразовых халатов только 16%, а одноразовых защитных очков и щитков – вообще 4%, костюмов биозащиты – 51%. Итак, больницы не обеспечены. Чтобы говорить о 70% обеспеченности, нам надо иметь всех товаров по 70%», - заявил Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что правительство поставило себе задачу обеспечить трехмесячный запас средств защиты медиков. В приоритете будут те поставщики, которые смогут поставить медсредства в ближайшее время.

Служба безопасности Украины сообщила, что начато уголовные производства против шести компаний, которые осуществляли недобросовестные закупки. Среди прочего - не поставляли товары после получения денег, демонстрировали плохое качество и тому подобное.
ForUm

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