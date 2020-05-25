Премьер-министр Украины Дениса Шмыгать поручил создать трехмесячный запас средств борьбы с COVID-19. Гб этом он заявил на совещании по медицинским закупкам, связанным с предотвращением распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 и предоставлением медицинских услуг больным короновирусом, сообщили ForUm’у в пресс-службе правительства.

Открывая заседание, глава правительства подчеркнул, что приоритетом в госзакупках должна быть локализация, то есть в первую очередь должны закупаться товары украинского производства. Премьер-министр дал поручение Минэкономики предоставить перечень производителей средств индивидуальной защиты, лекарств, оборудования. Все требования к производителям должны быть унифицированы, отметил глава правительства.

Также Шмыгаль дал протокольное поручение организовать лаборатории, которые смогут сертифицировать средства индивидуальной защиты.

«Необходимо четко определить, что обеспеченность средствами индивидуальной защиты должна быть из расчета на три месяца. Хотим сейчас сформировать такой запас в больницах первой волны», - подытожил премьер.

В свою очередь, докладывая о состоянии медицинских закупок, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в рамках программы, принятой постановлением Кабмина от 6 мая этого года, предусмотрено выделение около 3 млрд грн на закупку средств индивидуальной защиты, лабораторного оборудования и тому подобное. «Во вторник начинается процедура закупки с использованием системы «ProZorro», но по сокращенной процедуре», - заявил министр.