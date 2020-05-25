Кусты можжевельника на части улицы Крещатик высадили временно, сообщил мэр Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос СМИ.

После реконструкции главной улицы, которую планируют осуществить в следующем году, на ней высадят каштаны, а можжевельник пересадят в парки и скверы, пояснил он.

«На днях вдоль части Крещатика высадили можжевельник – там, где не было деревьев. Подчеркну: такое решение – временное. В следующем году мы планируем реконструкцию Крещатика. Ее не делали много лет, только обновляли асфальт. Поэтому в этом году высаживать крупномерных деревьев не было смысла. А можжевельник перед началом ремонта пересадят в парки и скверы города. Мы учитываем предыдущий опыт. Потому что во время масштабной реконструкции Крещатика в 1998 году сузили широкую бульварную часть улицы. И каштаны оказались вплотную к дороге», - подчеркнул мэр.

Он отметил, что на Крещатике – большой трафик и высокая загазованность воздуха. А смесь, которой посыпают дороги зимой, также негативно влияет на деревья – они слабеют и болеют. Чтобы избежать этого, во время реконструкции расширят бульварную зеленую зону, обустроят стационарную систему полива, лунки деревьев будут защищены от попадания реагентов.

«То есть мы создадим условия, чтобы в каждой лунке – а их от Бессарабской до Европейской площади 249 – росли, а не чахли, деревья, - сказал Кличко. - Конечно, каштаны – символ Киева. Они растут в парках и скверах, на городских бульварах и улицах. Расти каштаны будут и на Крещатике! Будем искать выносливые сорта. Каштаны будут! Поэтому прошу не делать из можжевельника слона, - пошутил мэр. - Можжевельником тоже не надо пренебрегать, но его с Крещатика следующем году пересадят. А вот каштаны пересаживать не рекомендуется. Поэтому перед реконструкцией их пока и не высаживали на главной улице».