Страховка для заграничной поездки – финансовая защита от многих непредвиденных ситуаций, которые могут случиться после отъезда. Страховой полис гарантирует компенсацию незапланированных затрат. Стандартный пакет включает медицинские расходы. В расширенном полисе есть дополнительные опции, касающиеся проблем с багажом, правовых аспектов пребывания в другой стране. Дополнительные гарантии делают путешествие максимально комфортным.

Если мало времени

В предвкушении путешествия люди тщательно собирают гардероб, готовят средства для безналичных расчетов, бронируют заранее экскурсии. В череде забот часто забывают о важном моменте – туристической страховке. Не стоит заключать договор в спешке, но можно успеть сделать обдуманный выбор даже в день до вылета. Ведущие страховые компании Украины продают полисы онлайн, на официальных сайтах.

Для покупки полиса нужно выполнить несколько простых действий:

зайти в раздел сайта по страхованию туристов https://arsenal-ic.ua/ru/product/podorozhi/strahuvannya-turistiv компании СК «Арсенал Страхование» или другого страхователя, которому доверяете;

https://arsenal-ic.ua/ru/product/podorozhi/strahuvannya-turistiv компании СК «Арсенал Страхование» или другого страхователя, которому доверяете; указать в электронной форме направление, даты начала и окончания путешествия;

подобрать подходящую программу. Условия страхования подробно описаны для всех пакетов;

добавить всех туристов;

завершить оформление, оплатив покупку банковской картой или платежным сервисом. На последнем шаге доступен выбор вариантов.

Страховой полис после оплаты придет на указанный адрес электронной почты. Если позволяет время, можно подъехать в офис страхователя, чтобы поставить на документе мокрую печать. Некоторые компании практикуют курьерскую доставку документа по указанному адресу.

Преимущества и безопасность покупки онлайн-страховки туриста

Интернет-сервисы экономят время и помогают одним людям, но вызывают недоверие других. Опасения связаны с надежностью расчетов в интернете, с сомнениями относительно легитимности электронной версии страховки туриста.

Вот что следует знать:

электронный страховой полис – это файл в формате pdf, подписанный цифровой подписью компании-страхователя. Документ официальный, имеет ту же юридическую силу, что и бумажный, его можно распечатать, сохранить в телефон, планшет. Хранение на устройстве исключает риск потери, порчи внешнего вида полиса;

данные о застрахованных лицах поступают в базу СК в момент покупки. Их конфиденциальность гарантируется;

процесс внесения оплаты защищен надежными средствами безопасности электронных платежей. Сразу же после списания средств с карты или платежного сервиса покупатель получает уведомление;

операция покупки занимает несколько минут. Приобрести страховку можно даже в аэропорту, если о ней вспомнили в последний момент.

Стоимость электронного полиса туриста на 20% ниже, чем обычного. Экономия достигается за счет отсутствия расходов на доставку, печать, вознаграждения агенту.