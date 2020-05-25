Страховка для заграничной поездки – финансовая защита от многих непредвиденных ситуаций, которые могут случиться после отъезда. Страховой полис гарантирует компенсацию незапланированных затрат. Стандартный пакет включает медицинские расходы. В расширенном полисе есть дополнительные опции, касающиеся проблем с багажом, правовых аспектов пребывания в другой стране. Дополнительные гарантии делают путешествие максимально комфортным.
Если мало времени
В предвкушении путешествия люди тщательно собирают гардероб, готовят средства для безналичных расчетов, бронируют заранее экскурсии. В череде забот часто забывают о важном моменте – туристической страховке. Не стоит заключать договор в спешке, но можно успеть сделать обдуманный выбор даже в день до вылета. Ведущие страховые компании Украины продают полисы онлайн, на официальных сайтах.
Для покупки полиса нужно выполнить несколько простых действий:
- зайти в раздел сайта по страхованию туристов https://arsenal-ic.ua/ru/product/podorozhi/strahuvannya-turistiv компании СК «Арсенал Страхование» или другого страхователя, которому доверяете;
- указать в электронной форме направление, даты начала и окончания путешествия;
- подобрать подходящую программу. Условия страхования подробно описаны для всех пакетов;
- добавить всех туристов;
- завершить оформление, оплатив покупку банковской картой или платежным сервисом. На последнем шаге доступен выбор вариантов.
Страховой полис после оплаты придет на указанный адрес электронной почты. Если позволяет время, можно подъехать в офис страхователя, чтобы поставить на документе мокрую печать. Некоторые компании практикуют курьерскую доставку документа по указанному адресу.
Преимущества и безопасность покупки онлайн-страховки туриста
Интернет-сервисы экономят время и помогают одним людям, но вызывают недоверие других. Опасения связаны с надежностью расчетов в интернете, с сомнениями относительно легитимности электронной версии страховки туриста.
Вот что следует знать:
- электронный страховой полис – это файл в формате pdf, подписанный цифровой подписью компании-страхователя. Документ официальный, имеет ту же юридическую силу, что и бумажный, его можно распечатать, сохранить в телефон, планшет. Хранение на устройстве исключает риск потери, порчи внешнего вида полиса;
- данные о застрахованных лицах поступают в базу СК в момент покупки. Их конфиденциальность гарантируется;
- процесс внесения оплаты защищен надежными средствами безопасности электронных платежей. Сразу же после списания средств с карты или платежного сервиса покупатель получает уведомление;
- операция покупки занимает несколько минут. Приобрести страховку можно даже в аэропорту, если о ней вспомнили в последний момент.
Стоимость электронного полиса туриста на 20% ниже, чем обычного. Экономия достигается за счет отсутствия расходов на доставку, печать, вознаграждения агенту.
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