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Страхование здоровья и жизни, имущества, автомобиля – это гарантии отсутствия финансовых потерь в любых ситуациях. Полис не гарантирует, что вы никогда не заболеете, но он позволит получить лучшую медицинскую помощь, которую оплатит страховая. Также с автострахованием, туристическим и другими видами. Главное – выбрать честного страховщика с хорошими условиями. Рассказываем, почему стоит выбрать надежное страхование от Страховой Группы «ТАС». 

Комплексное страхование для физических лиц

В «ТАС» вы можете застраховать сразу все стороны вашей жизни. Предусмотрены такие направления и страховые продукты:

- автострахование (страхование автомобиля Онлайн). Вы можете купить как обязательный полис ОСАГО, так и добровольный КАСКО. Первый предусматривает страхование ответственности водителя перед третьими лицами, если авария произошла по его вине. КАСКО защищает ваш автомобиль от различных рисков – ДТП, повреждений в результате действий вандалов, стихии, угона. Предусматривает финансовые выплату или компенсацию за ремонт;

- туристическое страхование в Украине. Для поездок за границу оно обычно обязательно, для путешествий внутри Украины – рекомендуемое. Туристический полис предусматривает оплату медицинских услуг при болезни или несчастном случае, страхование ответственности и личного имущества. С ним ваш отпуск не смогут омрачить никакие неприятности! 

- страхование здоровья. Комплексный программы предусматривают полную медицинскую защиты, другие только страхование на случай болезни или несчастного случая. Они позволяют получить качественную помощь в лучших медицинских центрах страны – государственных и частных, независимо от места проживания. Если вам понадобиться помощь, когда вы в коммандировке или в гостях в другом регионе, вы можете обратиться в клинику партнера программы в этом городе.  Отдельно отметим опции онлайн-консультирования и телемедицины, которые пользуются сегодня повышенным спросом среди украинцев.

- страхование имущества. Защитит вашу квартиру, частный дом, дачу при затоплении, пожаре, вандализме третьих лиц. Если происшествие, из-за которого была нанесен ущерб имуществу соседей, произошло по вашей вине, страховой полис также потребуется – страхуется также ответственность владельца жилья. 

Компания предлагает как комплексные программы, так и защиту от определенного риска. Однако универсальность – не единственное преимущество страховщика. 

Доступные цены, гарантированные и своевременные выплаты, отличный сервис

СГ «ТАС» страхует здоровье, жизнь, имущество и автомобили украинцев с 1998 года. Сегодня это 28 региональных представительств и сеть из более чем 450 офисов в разных регионах страны. Стать лидером рынка компании позволили выгодные условия страхования для физических лиц и хороший сервис. У нее доступные цена на страховые полисы, максимальные страховые премии, которые выплачиваются в полной объеме и быстро. Срок урегулирования страхового случая обычно до пяти дней. Поддержка для клиентов работает 24/7, вы можете обратиться за помощью в любой момент. 
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