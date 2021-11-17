Страхование — особый вид деятельности, предполагающий заключение договора между двумя сторонами. Первой является страховая компания, второй — ее клиент, на чье имя делается полис. Это необходимо для защиты имущества, жизни, здоровья физических и юридических лиц при наступлении экстренных, опасных ситуаций за счет денежного фонда. Другими словами, в случае рисков, предусмотренных в подписанном документе, человек или компания получает финансовое возмещение.

Страхование является эффективным способом защитить себя и своих близких от больших финансовых потерь, связанных с различными рисками и опасностями. Оно бывает обязательным и добровольным. К первому типу относится, например, ОСАГО, оформляемое для всех автомобилей. Добровольное делается по желанию. Такая страховка распространяется на здоровье человека, недвижимость, автомобиль, прочее имущество.

Зачем это необходимо

Оформление полиса не защитит от несчастных случаев. Он не сможет предотвратить болезнь, стихийные бедствия, кражи, банкротство компании. Но его наличие позволит частично или даже полностью возместить денежные убытки, связанные с такими ситуациями. Например, если авто попадает в аварию, то по КАСКО владельцу полагается выплата — эти деньги он сможет потратить на ремонт и не оплачивать его весь со своего кармана.

В компании «Теком» оформляется страховка онлайн. Это удобно, ведь для получения полиса не нужно выходить из дома, тратить время на проезд туда-обратно. Здесь предлагаются разные виды полисов — на автомобиль, недвижимость, ответственность, ремонт, ипотеку.

Оформление страховки в наше время — необходимость для следующих целей:

поездка за границу. В стоимость любого пакетного тура, покупаемого у агента, входит страховка — общая на группу или одно лицо. Она покрывает минимум рисков, но оформляется в обязательном порядке. Добровольные предполагают возмещение в случае невылета самолета, утери багажа и многого другого;

получение медицинских услуг. За границей человек не может просто обратиться в больницу, если у него нет страховки. Наличие собственного полиса позволит избежать больших расходов на консультацию врача, диагностику, анализы, лекарства;

выход на пенсию. Для каждого оформленного по трудовой книжке работника на предприятии полагается обязательное пенсионное страхование, когда с его зарплаты делаются отчисления. Потом, достигнув установленного законом возраста, он получает выплаты из этих перечислений.

Любое из этих страхований может быть также добровольным. Тогда оно является расширенным и включает больше рисков. Таким способом застраховать можно все что угодно. Например, спортсмены оформляют полисы на самые уязвимые части тела — у футболистов это ноги.

При выборе страховой компании нужно обращать внимание на лицензию. Она должна быть выдана на конкретный, необходимый вид страховки. Важно, чтобы тарифы соответствовали тем, что установлены Национальным Банком. Имеет значение и репутация. О ней станет понятно из отзывов клиентов в интернете.