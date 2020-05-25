также в разделеОбщество
Киевщина с завтрашнего дня ослабляет карантин 13
В Украине снова создадут Минэкологии 29
Прокуратура рассказала, в каких делах фигурирует Поклонская 22
Полиция начала расследовать гибель туристки в Карпатах 13
Чартер с украинскими заробитчанами прибыл в Польшу 34
ООС: Боевики открывали огонь 12 раз и понесли потери 13
Харьковское метро тоже возобновило работу 18
Освобождены украинцы, захваченные пиратами в Гвинейском заливе 40
Одесский стадион Черноморец продали с 17-й попытки 35
Село на Закарпатье закрыли на карантин 21
Карпаты засыпало снегом 25
Всех прибывающих в Крым будут помещать в обсерваторы за их счет 22
Почти 1300 граждан вернулись спецрейсами за прошедшие сутки в Украину 44
Маски и социальное дистанцирование не исчезнут после завершения карантина 59
В большинстве областей Украины пройдут дожди 20
Киевская область готовится ослабить карантин 44
В ВСУ зафиксировали 14 новых случаев заболевания коронавирусом 27
В Украине третий день подряд сокращается число новых случаев COVID-19 112

Во Львове начали делать высокоточное тестирование на антитела к коронавирусу, заявил мэр города Андрей Садовый.

«Первые ИФА-тесты (иммуноферментный анализ) уже делают медработникам больницы скорой помощи. Этот вид тестирования позволяет посмотреть на наличие антител в организме человека и узнать, болел ли он уже коронавирусом», - пояснил он.

Аппараты для таких исследований есть в лабораториях городских больниц и поликлиник. «Поэтому это существенно увеличит массовость тестирования во Львове», - добавил Садовый.

При этом мэр отметил, что это не замена ПЦР-тестирования, а дополнительная возможность для определения больных COVID-19 и тех, кто уже переболел.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2950 грн.
11
Теги