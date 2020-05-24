По данным Министерства внутренних дел Германии, более тысячи человек в стране могли принимать участие в боевых действиях в Сирии и Ираке, из которых около трети вернулись. В их отношении проводятся расследования.

Об этом сообщает DW.

Как отмечается, все вернувшиеся в Германию исламисты остаются в центре внимания полиции, в отношении их проводятся расследования и судебные процессы. Число приговоров, по словам представителя МВД, находится «в двузначном диапазоне».

Помимо наблюдения органов безопасности проводится также реинтеграция и дерадикализация, уверяют в МВД. Федеральное ведомство по охране конституции ранее объявило, что, по его подсчетам, в Германии есть около 2080 потенциально опасных исламистов.

Также сообщается, что более ста вернувшихся в Германию участников исламистских группировок принимали активное участие в боевых действиях в Ираке, Сирии и получили боевую подготовку.

Отметим, группировка ИГИЛ потерпела сокрушительное поражение в Ираке и утратила практически все захваченные ею территории в Сирии с 2014 года, что заставило воевавших в рядах исламистов из разных стран покинуть районы боевых действий.