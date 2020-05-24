Народный депутат Валерий Давыденко, который был найден мертвым в офисе в центре Киева, владел оружием.
Об этом сказано в его декларации.
Нардеп владел охотничьим ружьем Krieghoff, карабином охотничьим 716 PATROL BLK 16, карабином Blaser R8.
В декларации Давыденко указал двух дочерей, мать и жену, с которой проживает, однако официально не состоит в браке.
Семья убитого владеет квартирами, домом, офисами в Киеве и Черниговской области, земельными участками.
Также в декларации депутата есть коллекция дорогих часов: два Ulysse Nardin, Maurice Lacroix, два Rolex, Audemars Piguet.
Напомним, что в субботу, 23 мая, около 20 часов вечера народный депутат Валерий Давыденко был найден мертвым в своем офисе в центре Киева.
МВД рассматривает самоубийство как предварительную версию смерти народного депутата Валерия Давыденко, рядом с телом правоохранители нашли пистолет. Соратники депутата не верят в эту версию.
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