Народный депутат Валерий Давыденко, который был найден мертвым в офисе в центре Киева, владел оружием.

Об этом сказано в его декларации.

Нардеп владел охотничьим ружьем Krieghoff, карабином охотничьим 716 PATROL BLK 16, карабином Blaser R8.

В декларации Давыденко указал двух дочерей, мать и жену, с которой проживает, однако официально не состоит в браке.

Семья убитого владеет квартирами, домом, офисами в Киеве и Черниговской области, земельными участками.

Также в декларации депутата есть коллекция дорогих часов: два Ulysse Nardin, Maurice Lacroix, два Rolex, Audemars Piguet.

Из движимого имущества в декларации Давыденко указан автомобиль Toyota Land Cruiser 200 2017 года, который зарегистрирован на мать депутата и Infiniti FX50 2012 года, который зарегистрирован на его жену.

Напомним, что в субботу, 23 мая, около 20 часов вечера народный депутат Валерий Давыденко был найден мертвым в своем офисе в центре Киева.

МВД рассматривает самоубийство как предварительную версию смерти народного депутата Валерия Давыденко, рядом с телом правоохранители нашли пистолет. Соратники депутата не верят в эту версию.