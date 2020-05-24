В Беляевском районе Одесской области легковой автомобиль съехал со склона в реку, в результате чего погибли двое рыбаков.
Об этом сообщает ГСЧС Одесской области.
Возле села Троицкое автомобиль съехал с крутого берега высотой примерно три метра в реку Турунчук и утонул в ней. В автомобиле находились двое мужчин, которые рыбачили.
Спасатели достали их из затонувшего автомобиля.
Причины происшествия устанавливают правоохранительные органы.
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