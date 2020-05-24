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Сотни протестующих вышли на митинг в Гонконге против плана Китая ввести законы, связанные с национальной безопасностью.

Об этом сообщает Reuters.

Протестующие вышли на улицы Гонконга после того, как правительство попыталось убедить общественность и иностранных инвесторов в необходимости жестких законов безопасности, предложенных Пекином.

В Гонконге действует запрет на собрание более восьми человек из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что ежегодный Национальный народный конгресс Китая включил в свою повестку дня проект закона О совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма Гонконга, который предусматривает ответственность за «мятеж, сепаратизм и измену».

Ситуация может обостриться, поскольку Пекин теоретически может просто обойти избранных законодателей Гонконга и навязать свои изменения.

Гонконг является административным районом Китая. С тех пор как Великобритания вернула Гонконгу суверенитет в 1997 году, район придерживался политики «одна страна, две системы», что позволило ему получить определенные свободы, которых нет у остального Китая.
ForUm

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