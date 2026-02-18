Компоненти з ЄС потрапляють у російську зброю через Гонконг

Компоненти, вироблені в країнах Європейського Союзу, продовжують потрапляти до російської зброї попри чинні санкції. Ключовим транзитним вузлом у цих схемах став Гонконг, ідеться у звіті, оприлюдненому 18 лютого Hong Kong Freedom Foundation.

У документі зазначається, що через Гонконг, який перебуває під повним контролем Китаю, діє розгалужена мережа підставних компаній і посередників. Вони закуповують у ЄС електронні та промислові компоненти, а згодом ці деталі виявляють у російських озброєннях, застосованих на полі бою в Україні, інформує Польське радіо.

За даними фонду, постачання здійснювалися, зокрема, з Франції, Німеччини та Польщі. Серед ідентифікованих товарів — напівпровідники, компоненти для обробки та перетворення енергії, модулі супутникової навігації, а також промислові роз’єми. У звіті окремо згадуються щонайменше п’ять польських виробників, продукція яких опинилася в ланцюгах постачання.

Автори дослідження наголошують, що ці схеми свідчать про системні прогалини у контролі за виконанням санкцій та експортних обмежень, які дозволяють Росії підтримувати свою воєнну машину за рахунок західних технологій.