У Гонконзі завершився судовий процес над відомим медіамагнатом Джиммі Лаєм. 78-річного засновника газети Apple Daily засудили до 20 років в’язниці після того, як його визнали винним у змові з іноземними державами за законом про національну безпеку, що є найсуворішим покаранням за всю історію дії цього суперечливого закону. Слідство стверджує, що Лай використовував газету Apple Daily для закликів до санкцій проти Китаю, повідомляє BBC.

Родина засудженого та правозахисники висловили серйозні побоювання щодо його стану здоров’я. Син активіста, Себастьян Лай, назвав цей вирок неймовірно жахливим.

“Це означає повне знищення правової системи Гонконгу та кінець правосуддя”, – зазначив він.

Проте влада Китаю вважає рішення суду справедливим та необхідним. Разом із Лаєм терміни отримали ще шестеро колишніх керівників його видання. Водночас Джиммі Лай завжди заперечував свою провину та стверджував, що лише захищав цінності Гонконгу та свободу слова. Судді ж кваліфікували його дії як “найсерйознішу” категорію злочинів.

Судді визнали злочинними його зустрічі з тогочасними високопосадовцями США у 2019 році. Зокрема, йдеться про розмови з Майком Пенсом та Майком Помпео. Прокурори наполягали, що ці контакти мали на меті втручання іноземних урядів у справи Гонконгу. Лай також публікував статті, які Пекін вважає спробою підірвати стабільність регіону під час протестів.

Лай пояснив у суді, що просто інформував іноземних дипломатів про ситуацію. Проте суд визнав це небезпечною змовою проти інтересів Пекіна. Світові лідери, зокрема з Великої Британії та Японії, висловили глибоку стурбованість вироком. Правозахисна організація Committee to Protect Journalists назвала це рішення “останнім цвяхом у труну” вільної преси.

“Сьогоднішнє рішення є остаточним ударом по свободі слова в Гонконзі”, – заявила Джоді Гінсберг.