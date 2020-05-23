В Винницкой области в результате автомобильной аварии пострадали 6 человек. Автомобиль Ford Explorer врезался в дерево на автодороге М-12.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

По данным полиции, сегодня около 4 часов утра вблизи села Петрик автомобиль Ford Explorer съехал в кювет и столкнулся с деревом. Предварительно, водитель внедорожника не справился с управлением.

В результате столкновения пострадали водитель и пятеро пассажиров в возрасте от 18 до 51 лет. Пострадавшие получили телесные повреждения различной степени и были госпитализированы. Водитель был трезвым.

По данному факту следствием открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 8 лет.