также в разделеПроисшествия
Суд в закрытом режиме рассматривает дело подозреваемого в массовом убийстве на Житомирщине 7
Вспышка COVID-19 в доме престарелых в Ровенской области 13
На Донбассе оккупант обстрелял украинских военных из запрещенных минометов 16
В Харьковской области задержали мужчину на продаже гранат 25
Боевики накрыли минометным огнем позиции ВСУ в ряде населенных пунктов 63
В лобовом столкновении на одесской трассе погибли 4 человека 27
В Карпатах трагически погибла туристка 33
В ВСУ зарегистрировано 3 новых случая COVID-19 17
Полиция: Бойня на Житомирщине не связана с вымогательством 102
Боевики с беспилотника сбросил снаряд над позицией ОС, ранен военный 22
Среди жертв стрельбы на Житомирщине оказались ветераны АТО и волонтеры 59
В Украине зафиксировано 442 новых случая COVID-19 53
ЮНИСЕФ: В мае на Донбассе было ранено больше детей, чем в целом с начала года 17
На Житомирщине мужчина застрелил семь человек 71
Сутки в ООС: 7 обстрелов, 1 военный погиб, еще 7 – ранены 16
В Харькове зарегистрирован завозной случай малярии 49
Мина боевиков попала в грузовик ВСУ: один военный погиб, 5 – ранены 43
В Харькове следователь скрыл убийство, а преступники убили еще одного человека 24

В Винницкой области в результате автомобильной аварии пострадали 6 человек. Автомобиль Ford Explorer врезался в дерево на автодороге М-12.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

По данным полиции, сегодня около 4 часов утра вблизи села Петрик автомобиль Ford Explorer съехал в кювет и столкнулся с деревом. Предварительно, водитель внедорожника не справился с управлением.

В результате столкновения пострадали водитель и пятеро пассажиров в возрасте от 18 до 51 лет. Пострадавшие получили телесные повреждения различной степени и были госпитализированы. Водитель был трезвым.

По данному факту следствием открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 8 лет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги