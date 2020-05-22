Столичная власть не намерена ограничивать число пассажиров в метро. Об этом рассказал заместитель главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко Валентин Мондриевский в эфире канала «Украина 24».

«С понедельника 25 числа мы открываем метрополитен. С завтрашнего дня (23 мая — Ред.) с 12 часов начинает работать в полном объеме наземный транспорт без режима пропусков. Начиная с понедельника, будем смотреть на эпидемиологическую ситуацию. В ослаблении карантина, которое утвердило правительство, есть три показателя: число протестированных людей, количество свободных мест в больницах — должно быть не меньше 50%, и третий показатель — количество заболевших на 100 тысяч населения. Если не будет превышений и не будет необходимости снова вводить ограничения, то откроются и ТРЦ», — сообщил он.

Мондриевский также объяснил, как именно будет работать метро, и какие будут ограничения.

По его словам, проводить всем температурный скрининг невозможно. Обязательны маска и перчатки, за этим будут следить дежурные по станции. Ограничить число пассажиров в метро также невозможно, поэтому такого не будет. Что до наземного транспорта, верхняя грань — это количество сидячих мест.

Напомним, с 22 мая в Украине вводится адаптивная модель карантина.

С 25 мая правительство планирует разрешить работу детских садов, а также работу метрополитена в тех местах, где будет позволять эпидемиологическая ситуация.