Ослабление карантина в Украине может привести к небольшому всплеску заболеваемости коронавирусом. Так мнение высказала инфекционист Татьяна Логинова, сообщает УНИАН.

«По моему мнению, действительно может быть повышение заболеваемости. Во-первых, идут общегородские мероприятия, например, День Киева, люди интересуются и соскучились по таким мероприятиям и могут быть опрометчивыми, не воспользоваться масками. Поэтому предполагаю, что мы можем увидеть небольшой всплеск заболевания», - заявила врач.

Она также рассказала, какие ограничительные меры следует не отменять, чтобы не способствовать распространению коронавирусной инфекции. «В первую очередь мы не должны отменять масочный режим. Второе, я бы посоветовала работодателям распределить, сделать гибкий график для своих работников. Чтобы часть людей выходила на 8:00 на работу, часть на 9:00, третья – на 10:00. Тогда мы сможем как-то рассредоточить людей и не допускать большого их скопления в транспорте, особенно в метрополитене. Потому что мы знаем, как там у нас происходят близкие контакты», – отметила Логинова.



Напомним, 20 мая Кабинет Министров принял решение, которым вводит адаптивный карантин до 22 июня, в то же время с 22 мая начнется второй этап смягчения карантинных мер.

В рамках этого этапа ослабления планируется запуск общественного транспорта, движение городского и пригородного наземного транспорта. Власти разрешат проведение спортивных соревнований (с ограничением до 100 человек и без зрителей), работу гостиниц, кроме хостелов. При этом работа ресторанов и бассейнов в отелях будет оставаться под запретом.

Также будет предоставлена ​​возможность проведения служб в храмах из расчета один человек на 10 кв. м.

А с 25 мая правительство планирует разрешить работу детских садов, а также работу метрополитена в тех местах, где будет позволять эпидемиологическая ситуация.