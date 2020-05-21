На Луганщине в результате попадания мины 120 калибра в грузовой автомобиль погиб украинский военнослужащий.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал так называемый «антиколомойский» закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности».

Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара, арестованный по подозрению в убийстве предпринимателя Сергея Старицкого, вышел из СИЗО после внесения залога.

США приняли решение выйти из Договора по открытому небу, обвинив Россию в неоднократном нарушении его условий.

АО «Укрзализниця» готова к возобновлению пассажирских перевозок. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Министерство образования науки Украины приняло решение о сроках проведения основной сессии внешнего независимого оценивания в 2020 году.

Залы кафе и рестораны в помещениях откроют для посетителей 10 июня.

Городская власть не позволит повышать тарифы на холодную воду и водоотвод в Киеве, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

В Украине по состоянию на утро 21 мая подтверждено 19706 случаев COVID-19, из них 6227 человек выздоровели, 579 – умерли.

В Луганской области во время выполнения боевого задания погиб командир батальона полковник полиции Сергей Губанов.

В Харькове зарегистрирован завозной случай малярии.

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с принятием 20 мая 2020 Народным Собранием Республики Болгария Декларации относительно административно-территориальной реформы в Украине и защиты прав и целостности болгарской сообщества.

Ко Всемирному дню вышиванки президент Украины Владимир Зеленский и первая леди отправили в подарок лидерам стран мира традиционные украинские вышитые сорочки.

Санитарный вертолет Ми-8, специально оборудованный для транспортировки инфекционных больных, заступил на круглосуточное дежурство в Черновицкой области.

В Киеве объявили лауреата 2-й журналистской премии имени Георгия Гонгадзе. Им стал журналист и телеведущий Павел Казарин.