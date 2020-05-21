США приняли решение выйти из Договора по открытому небу, обвинив Россию в неоднократном нарушении его условий, сообщает Би-би-си.

Договор, объединяющий 35 стран, позволяет его участникам совершать обзорные полеты самолетам, не несущим оружия, над территориями стран-участниц.

Как отмечает агентство Рейтер, высокопоставленные американские чиновники, беседовавшие с небольшой группой журналистов и пожелавшие остаться неназванными, сказали, что решение было принято после продолжавшегося полгода анализа, который выявил неоднократные случаи отказа России от соблюдения условий договора.

По данным Ассошиэйтед Пресс, международным партнерам Белый дом уже сообщил о своем решении. Как сообщает газета New York Times, в пятницу США уведомят Россию о выходе из договора.

В МИД России сообщили, что если США действительно выйдут из договора, это станет прискорбным шагом.

«К сожалению, это укладывается в общую линию нынешней администрации на подрыв всех договоренностей в области контроля над вооружениями. Данный договор - ключевой с точки зрения обеспечения предсказуемости и взаимного доверия в Европе и в более широком масштабе», - отметил высокопоставленный дипломат РФ.

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов ОБСЕ.