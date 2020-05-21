На Луганщине вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В результате попадания мины 120 калибра в грузовой автомобиль погиб украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр ООС.

Также один военнослужащий получил ранения и еще четверо – боевые травмы. Пострадавших воинов доставили в лечебное учреждение, им оказана надлежащая медицинская помощь.

Для подавления огня противника подразделения Объединенных сил применили имеющееся вооружение. Потери захватчиков уточняются.

Напомним, ранее полиция сообщила, что в Луганской области во время выполнения боевого задания погиб командир батальона полковник полиции Сергей Губанов.