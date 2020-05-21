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Санитарный вертолет Ми-8, специально оборудованный для транспортировки инфекционных больных, заступил на круглосуточное дежурство в Черновицкой области.

Эвакуация на нем возможна на расстояние 1200 км, сообщает пресс-служба МВД.

«В Черновицкой области на круглосуточное дежурство заступил санитарный вертолет МВД для транспортировки инфекционно больных. За рейс может перевозить 4-6 больных на расстояние до 1200 км. Если ситуация обострится, а больницы будут перегружены, область воспользуется этим преимуществом», - отметил министр Арсен Аваков.

«Сейчас из 19706 выявленных больных коронавирусом в Украине – 2842 зафиксировано в Черновицкой области. Это около 14% от общей цифры по стране. Сегодня я лично посещу больницы, определенные для лечения COVID-19. Проверим работу заведений, состояние обеспеченности их всем необходимым для лечения больных коронавирус, пообщаемся с медработниками», - заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Справка:

Вертолет МИ-8 участвовал в миротворческих миссиях ООН и в последний раз работал в Республике Мали. Его передали ГосЧС на условиях безвозмездного договора. Вертолет оборудован изоляционной капсулой BIO-BAG EBV-30/40, биозащитными комплектами, обеззараживающим душем, изоляционной камерой и специальным модулем, в котором фиксируется капсула в полете.
ForUm

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