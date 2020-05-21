В Луганской области во время выполнения боевого задания погиб командир батальона полковник полиции Сергей Губанов, сообщает пресс-служба Нацполиции.

«Во время выполнения задания командования штаба Операции объединенных сил он и трое бойцов батальона патрульной службы полиции особого назначения «Луганск-1» получили осколочные ранения. Устанавливаются все обстоятельства этого трагического события», - говорится в сообщении.

Все произошло 20 мая примерно в 21:30 в районе поселка Трехизбенка Новоайдарского района. Командир батальона полковник полиции Сергей Губанов погиб, еще трое бойцов получили тяжелые ранения. Им оказывают помощь врачи военного госпиталя.

Личный состав национальной полиции Украины выражает искренние соболезнования семье Сергея Губанова, его родным и близким.