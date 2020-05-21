также в разделеПроисшествия
В Харькове следователь скрыл убийство, а преступники убили еще одного человека 17
В Украине за сутки – почти полтысячи больных COVID-19 58
За сутки на Донбассе ранены двое военных, еще один – сегодня ночью 13
Боевики объявили о полной боевой готовности на Донбассе 1725
Боевики обстреляли жилые дома в Красногоровке 34
В Днепропетровской области обвалился мост под фурой 32
В ВСУ коронавирусом болеют 45 человек 10
В Украине резко возросло число заболевших COVID-19 за сутки 53
В Ривненской горбольнице COVID-19 заразились 33 медика 25
В Великобритании от коронавируса умерла украинка 14
На Донетчине задержали банду, похитившую и пытавшую ветерана АТО 102
В Луганске от COVID-19 умер главврач профильной больницы 29
Замглавы Минюста заявила о взломе ее кабинета 17
ООС: Украинские военные уничтожили одного боевика 12
В Одессе обрушилась часть четырехэтажного жилого дома 32
В Украине зафиксировано 325 новых случаев COVID-19 77
На Черниговщине в сгоревшем доме нашли четыре трупа 18
Сутки в ООС: 8 обстрелов, ранены 3 военных 17

В Луганской области во время выполнения боевого задания погиб командир батальона полковник полиции Сергей Губанов, сообщает пресс-служба Нацполиции.

«Во время выполнения задания командования штаба Операции объединенных сил он и трое бойцов батальона патрульной службы полиции особого назначения «Луганск-1» получили осколочные ранения. Устанавливаются все обстоятельства этого трагического события», - говорится в сообщении.

Все произошло 20 мая примерно в 21:30 в районе поселка Трехизбенка Новоайдарского района. Командир батальона полковник полиции Сергей Губанов погиб, еще трое бойцов получили тяжелые ранения. Им оказывают помощь врачи военного госпиталя.

Личный состав национальной полиции Украины выражает искренние соболезнования семье Сергея Губанова, его родным и близким.   
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/зима
6990 грн.
77
Теги