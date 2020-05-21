В Харькове зарегистрирован завозной случай малярии, сообщает Центр общественного здоровья.

Отмечается, что двадцатидвухлетний студент приехал в Украину 3 сентября прошлого года. Первые симптомы появились еще 9 мая: студент почувствовал слабость, боль в горле, температура тела повысилась до 37 ° С. Только через 6 дней, 15 мая, студент впервые обратился за медицинской помощью к врачу-терапевту.

Во время лабораторного исследования в молодого человека обнаружили возбудители малярии P.vivax и P.оvale (возбудители малярии такого типа могут жить в организме человека бессимптомно до трех лет). 16 мая молодого человека госпитализировали с диагнозом малярия.

По месту жительства больного провели эпидемиологическое и энтомологические обследование. В связи с отсутствием в настоящее генерации малярийных комаров, малярийный сезон в Харькове не начался.

Симптомы малярии: лихорадка, головная боль, сильное потоотделение, слабость. Эти симптомы могут проявляться слабо, что затрудняет выявление малярии.

В ЦОЗ подчеркнули, что если вы почувствовали симптомы малярии:

во время путешествия или в течение 1-3 лет после возвращения из страны, где происходит передача малярии, у вас появились симптомы ОРВИ или повысилась температура - немедленно обратитесь к врачу и сообщите об истории своих поездок;

лечение необходимо начать в течение первых суток после появления симптомов, иначе малярия может развиться в серьезное заболевание, часто завершается летально.

Наибольший риск развития серьезной формы заболевания у детей, беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом.