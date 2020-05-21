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Городская власть не позволит повышать тарифы на холодную воду и водоотвод в Киеве, заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

«Мы не позволим повышать тарифы на холодную воду и водоотвод. В ситуации, когда Украина и Киев борются с пандемией, когда в стране действуют ограничения, повышать цену на жизненно необходимую услугу – недопустимо», - убежден Кличко.

20 мая «Киевводоканал» опубликовал заявление о намерениях повысить тарифы компании на услуги водоснабжения и водоотведения для киевлян еще на 19% - с января 2021 года.

«Мы понимаем, что цена на услуги формируется по объективным расходам. В частности, стоимости электроэнергии, зарплаты персонала и других. Но мы должны учесть и платежеспособность людей, которая значительно снизилась из-за карантинных мероприятий. Поэтому городские власти не позволят повышать тарифы на холодную воду и водоотвод», - подчеркнул мэр столицы.

Также Кличко поблагодарил киевлян, которые демонстрируют высокую платежную дисциплину. В частности, за потребленную холодную воду, уровень оплаты в городе сегодня – более 90%.
ForUm

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