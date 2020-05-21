Залы кафе и рестораны в помещениях откроют для посетителей 10 июня, сообщает пресс-служба Министерство здравоохранения.

В соответствии с планом постепенного выхода Украины из карантина, 10 июня должны заработать не только открытые площадки ресторанов и кафе, но и крытые помещения.

Кроме того, с 10 июня возобновят работу учреждения культуры.

Напомним, 20 мая Кабинет Министров принял решение, которым вводит адаптивный карантин до 22 июня, в то же время с 22 мая начнется второй этап смягчения карантинных мер.

В рамках этого этапа ослабления планируется запуск общественного транспорта, движение городского и пригородного наземного транспорта. Власти разрешат проведение спортивных соревнований (с ограничением до 100 человек и без зрителей), работу гостиниц, кроме хостелов. При этом работа ресторанов и бассейнов в отелях будет оставаться под запретом.

Также будет предоставлена ​​возможность проведения служб в храмах из расчета один человек на 10 кв. м.

А с 25 мая правительство планирует разрешить работу детских садов, а также работу метрополитена в тех местах, где будет позволять эпидемиологическая ситуация.