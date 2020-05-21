Министр здравоохранения Максим Степанов признает, что установленные для работы детсадов противоэпидемические требования довольно трудно выполнить, но подчеркивает их необходимость для снижения риска распространения COVID-2019. Об этом он сказал во время брифинга в Черновцах, сообщает УНИАН.

«Когда мы говорим о противоэпидемических нормах, мерах, которые нужно соблюдать в том числе и в детских садах, то мы, прежде всего, говорим, чтобы человек не заболел», - заявил Степанов. По словам министра, «мы понимаем, что иногда их довольно трудно выполнить, эти меры, но мы говорим, что при соблюдении этих мер риск заболеваемости очень-очень сильно снижается. Их надо соблюдать, ведь мы не хотим, чтобы наши дети болели».

Степанов отметил, что заболевший ребенок затем может инфицировать человека из группы риска, например, свою бабушку. «Есть воспитатель, который должен следить за теми ограничениями, которые выполняет ребенок. Конечно, достаточно трудно трех- или четырехлетнему ребенку сказать: ты должен выполнить первое, второе, третье и четвертое. И затем рассчитывать на его сознание, что он выполнит. Для этого есть воспитатели, которые должны за этим следить».

В свою очередь, министр внутренних дел Арсен Аваков добавил, что «этот вопрос очень бурно обсуждался с министрами... Мы решили так - есть базовые правила, которые издал Минздрав, после этого Минздрав с одной стороны и местные власти с другой принимают решение о готовности садика работать». «Вам же не нужно, чтобы ребенок, который переносит (коронавирус. – Ред.) практически бессимптомно, перенес вирус пожилому человеку - бабушке или дедушке. Мы ищем баланс, он будет найден, нужно дать время», - сказал Аваков.

Напомним, 20 мая Кабинет Министров принял решение, которым вводит адаптивный карантин до 22 июня, в то же время с 22 мая начнется второй этап смягчения карантинных мер.

В рамках этого этапа ослабления с 25 мая правительство разрешило работу детских садов.

Так, после открытия детсадов детям и сотрудникам будут измерять температуру, если она будет выше 37,2 градусов, то их не пустят.