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Председатель Луганской облгосадминистрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай объявил 22 мая 2020 Днем траура в регионе. Как  сообщила пресс-служба ОГА, это связано с трагической гибелью при исполнении служебных обязанностей командира батальона патрульной службы особого назначения «Луганск-1» Главного управления Национальной полиции в Луганской области Сергея Губанова.

Он погиб 20 мая примерно в 21:30 в районе поселка Трехизбенка Новоайдарского района. Командир батальона полковник полиции Губанов погиб, еще трое бойцов получили тяжелые ранения. 
ForUm

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