Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах признался, что организация допускает возможность отмены летних Олимпийских игр в Токио (Япония).

Об этом глава МОК заявил BBC, передает Укринформ.

По словам Баха, в том случае, если Олимпийские игры в Токио не удастся провести в 2021 году, их придется отменить.

«Откровенно говоря, я понимаю это, потому что вы не можете вечно нанимать три или пять тысяч человек в оргкомитет. Вы не можете каждый год менять весь спортивный календарь во всех основных федерациях по всему миру. У спортсменов не может быть неопределенности», - сказал президент МОК.

При этом он выразил мнение, что для успешного проведения соревнований в 2021 году может потребоваться принятие ряда мер, в том числе, в плане здравоохранения. По словам Баха, для некоторых из участников Игр может потребоваться введение карантина.

«Когда у нас будет четкое представление о том, как будет выглядеть мир 23 июля 2021 года, тогда (мы будем) принимать соответствующие решения», - подчеркнул Бах.

Как сообщал ForUm, проведение летней Олимпиады 2020 года перенесено на 2021 год из-за пандемии коронавируса в мире. Предварительно Игры в Токио должны состояться с 24 июля по 9 августа.