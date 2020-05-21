Врачей из оккупированной части Луганской области планируют отправить в центральную Россию для борьбы с CОVID-19.

Об этом сообщает Громадське радіо со ссылкой на источник.

По его информации, оккупационная власть ОРДЛО приказала «Министерству здравоохранения» собрать группу врачей для борьбы с COVID-19.

В то же время, как утверждает источник, на оккупированной территории много инфицированных CОVID-19, нет средств защиты, врачи сами болеют COVID-19, соответственно специалистов не хватает непосредственно на территории, контролируемой группировкой «ЛНР».

«Но «руководство» хочет отправить наших врачей в РФ, чтобы повысить свои рейтинги перед российским правительством. Надеюсь, наши врачи здравомыслящие и откажутся от этой поездки», - отметил источник.

19 мая группировка «ЛНР» сообщила о смерти главного врача Луганской городской многопрофильной больницы № 4 Алексея Навроцкого. У него обнаружили COVID-19.