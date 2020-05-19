Главный врач 4-й многопрофильной больницы Луганска Алексей Навроцкий скончался от коронавируса. Он находился в реанимации с двусторонней пневмонией и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. О смерти врача сообщила 19 мая оккупационная администрация Луганска, это же Радио Донбасс.Реалии подтвердили двое медработников из Луганска.

Навроцкий 1972 года рождения. Он получил положительный тест 1 мая, заразились также жена и ребенок, но на тот момент ход болезни у них был бессимптомным. Через три дня, как сообщали медработники, Навроцкого положили в реанимацию.

Ранее один из медиков рассказывал, что главный врач заходил в бокс с больными в одной маске, когда между пациентами произошла конфликтная ситуация, и его позвали вмешаться.

В конце марта 4-ю больницу, которую определили профильной по лечению коронавирусной болезни на подконтрольной российским гибридным силам части Луганщины, инспектировали руководство группировки «ЛНР»: главарь Леонид Пасечник и так называемая «министр здравоохранения» Наталья Пащенко.

Подконтрольные боевикам СМИ сообщали, что заведение полностью готово к приему пациентов, показывали склады с медикаментами и средствами дезинфекции, а Пасечник выражал благодарность Российской Федерации за помощь. «Все палаты оборудованы современным оборудованием: аппарат ИВЛ последнего поколения, маски, защитные костюмы – есть все и в полном объеме, и значит, наши медики готовы к борьбе с любой инфекцией», - говорилось в сюжете, распространенном каналом группировки.