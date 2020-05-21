В мире по состоянию на утро 21 мая число больных COVID-19 составляет 5 090 642 человека, свидетельствуют данные Worldometers.
2 024 231 человек выздоровели, 329 732 – умерли.
В целом коронавирусную инфекцию зафиксировали в 213 странах и территориях.
Наибольшее количество больных COVID-19 – США (1 593 039). Количество умерших – 94 941 человек, выздоровели – 370 812 человек.
На втором месте Россия – 308 705 больных (2972 умерли и 85 392 выздоровели). На третьем месте оказалась Бразилия – 293 357 больных (18 894 смертей и 116 683 человек, что выздоровели).
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