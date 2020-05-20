Европейский суд в среду отклонил иски компаний Nord Stream и Nord Stream 2 AG по распространению норм европейского законодательства на газопроводы из третьих стран, сообщает Радио Свобода.

«Суд Европейского Союза заявляет, что действия, предпринятые Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG против Директивы 2019/692, которая распространяет определенные правила внутреннего рынка природного газа в трубопроводы из третьих стран, являются недопустимыми», - говорится в решении суда.

В иске Nord Stream 2 просила Европейский суд аннулировать поправки к газовой директиве, которые проект под руководством «Газпрома» считает «дискриминационными».

15 мая стало известно, что немецкое Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur) отказало в освобождении «Северного потока-2» от правил газовой директивы ЕС. Решение было принято на базе законодательства, которое допускает освобождение от регулирования, если газопровод был достроен до 23 мая 2019 года. Газопровод «Северный поток-2» не достроен до сих пор.

«Северный поток-2» прокладывается для поставок природного газа из России в Германию. В проект, кроме российского «Газпрома», участвует ряд европейских компаний.

Газопровод должен был быть достроен к концу 2019 года. В декабре прошлого года в США приняли оборонный бюджет, один из разделов которого предусматривает санкции против компаний, которые укладывают трубы для «Северного потока-2» по дну Балтийского моря. После этого компания Allseas, которая занималась сооружением газопровода, отказалась продолжать работы.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия найдет способ достроить газопровод самостоятельно.

Соединенные Штаты возражают против строительства газопровода, утверждая, что реализация этого проекта усилит зависимость Европы от России, а также угрожать стабильности экономики Украины, поскольку позволит России в будущем отказаться от транзита газа через Украину. Власти Германии говорят, что речь идет о коммерческом проекте, у которого нет политической составляющей.