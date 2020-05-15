Решение Федерального сетевого агентства ФРГ не выводить «Северный поток-2» из-под требований обновленной Газовой директивы ЕС показывает, что правила ЕС едины для всех, отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его слоавм, Украина со своей стороны имплементирует все правила энергетического рынка ЕС, чтобы в дальнейшем развивать партнерство с Европейским Союзом в сфере энергетики.

«Приветствую решение Германии не выводить «Северный поток-2» из-под требований обновленной Газовой директивы ЕС. Такие действия регулятора демонстрируют преданность единым правилам ЕС, независимо от компании или страны. Со своей стороны, Украина и наша газотранспортная система остаются надежным партнером Европы в вопросе обеспечения транзита энергоресурсов», - отметил глава правительства.

Напомним, обновленная Газовая директива ЕС распространяет на трубопроводы, проходящие в морской экономической зоне страны ЕС, нормы Третьего энергопакета ЕС. Они обязывают оператора резервировать до 50% мощностей газовой магистрали для прокачки топлива от альтернативных поставщиков. Такие правила позволяют Еврокомиссии внедрять эффективный административный контроль над поставками энергоносителей на рынок ЕС.

Компания «Nord Stream 2 AG» направила заявку регулятору в начале 2020 года. В немецком законодательстве есть возможность освобождения от регулирования ЕС, но распространяется она только на газопроводы, которые были достроены до мая 2019 года.

Газопровод «Северный поток-2» до сих пор не достроен.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год (начался 1 октября), который предусматривает введение санкций в отношении России, в частности, против операторов проекта «Северный поток-2».

Главный подрядчик российского монополиста «Газпрома» – швейцарская компания Allseas – отказалась от работы над «Северным потоком-2».