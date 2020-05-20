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Представители Русской Православной Церкви обратились с призывом к тем, кто переболел коронавирусной инфекцией, сдавать кровь для лечения пациентов, пока еще не выздоровевших от коронавируса.

Фото из открытых источников

Об этом сообщает patriarchia.ru.

«Русская Православная Церковь традиционно выступает в поддержку переливания крови. Готовность человека безвозмездно и добровольно стать донором, чтобы спасти жизнь другого человека, — это прямое следование заповеди Христа о любви к ближнему», — напомнил епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.

«Чем православные, кроме своих молитв, могут помочь страждущим лучше всего? Врачи однозначно заявляют: донорством крови. Церковь уже не раз призывала своих чад сдавать кровь для лечения больных. Сейчас мы снова обращается с призывом: милостью Господа и стараниями врачей вы вылечились сами, теперь помогите другим, не теряя времени», — отметил, в свою очередь, в личном Telegram-канале глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией и при этом не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатит В и С.
ForUm

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