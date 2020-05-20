Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения после завершения эпидемии COVID-19 украинских политзаключенных, находящихся на территории Российской Федерации и в оккупированном Крыму. Об этом он сказал во время пресс-конференции в Киеве, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Сейчас говорим с Российской Федерацией о возможном обмене после (эпидемии. - Ред.) COVID-19, о возвращении наших политзаключенных, находящихся в России или в тюрьмах Крыма», - сказал он.

Зеленский отметил, что по результатам трех этапов освобождения удерживаемых лиц Украины вернула более 130 граждан. В частности, это политзаключенные и моряки, захваченные в плен в районе Керченского пролива. Так, 76 человек вернулись после встречи лидеров стран «нормандского формата», которая состоялась в декабре 2019 году в Париже.

Президент отметил, что из-за коронавируса не состоялась очередная встреча в «нормандском формате».

«Но мы смогли дожать и вернули домой еще 20 человек», - отметил глава государства.

Зеленский также добавил, что новые участки разведения сил и средств на Донбассе пока не согласовывались.

Президент напомнил, что Украина перезагрузила свое представительство в Трехсторонней контактной группе для активизации переговорного процесса.

«Мы добавили статус к Минскому процессу, и все это видят. Мы смогли показать, что люди, которые являются представителями ОРДЛО, которые находятся уже шесть лет на заседаниях Минской группы, у некоторых из них есть российские паспорта и они там не могут находиться. Там могут присутствовать представители временно оккупированных территорий, но они все должны быть гражданами Украины», - отметил Зеленский.

Напомним, 16 апреля в рамках обмена Украина освободила 20 своих граждан, содержавшихся в неволе на временно оккупированных территориях. Украина передала боевикам 14 человек.