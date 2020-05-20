Сотрудники Национальной полиции совместно со следователями Следственного управления, оперативниками Управления уголовного розыска и СБУ под процессуальным руководством прокуратуры в ходе проведения санкционированного обыска у бывшего боевика обнаружили и изъяли пакеты с шашками «аммонит» весом 216 кг, сообщает пресс-служба Цацполиции.

Обыск был проведен по месту регистрации подозреваемого в уголовном производстве по ч. 2 ст. 260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований», ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» УК Украины.

В ходе проведения следственно-розыскных мероприятий полицейские установили, что подозреваемый - 48-летний житель Лисичанска - еще в 2014 году добровольно вступил в незаконное вооруженное формирование так называемой «Казацкой Национальной гвардии Всевеликого войска Донского им. М.И. Платова».

Во время нахождения в НВФ подозреваемый в составе организованной группы, которые были вооружены автоматическим огнестрельным оружием, под угрозой его применения, осуществляли похищение людей, которых удерживали в неволе в течение длительного времени. Кроме того, похищенных людей они против их воли заставляли оборудовать блокпосты на территории Лисичанска. При отказе выполнять их требования, члены организованной группы применяли огнестрельное оружие в отношении пленных, причиняя им огнестрельные ранения различной степени тяжести.