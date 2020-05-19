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Гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский считает недостоверными аргументы НБУ против законопроектов о расширении финуслуг компании.

«Коротко о позиции Нацбанка – Украина на уровне Уганды и Габона по финансовым услугам, закрыты 30% банковских отделений, но мы против того, чтобы реально это исправить», - написал он в Facebook.

Так, комментируя аргумент НБУ о том, что будет рост доли госсектора, Смелянский заявил, что конвертация наличности в безналичные расчеты «не увеличивает, а уменьшает долю госсектора».

«Мы будем выполнять все требования НБУ и даже будем членом Фонда гарантирования вкладов, в отличие от Ощадбанка (но тут НБУ не видит проблем). Конкурировать тоже не будем - наша сеть в селе, откуда все эти уважаемые банки ушли», - ответил он на аргумент о том, что Укрпошта получит неконкурентные условия и будет конкурировать с Ощадбанком и Приватом.

Говоря о рискованности процедуры, Смелянский заявил, что «НБУ инициировал закон, где мы полностью подпадаем под регулирование НБУ по финмону, что с законом про почтовый банк что без. И мы точно знаем что делаем».

Напомним, Национальный банк Украины считает рискованной инициативу разрешить «Укрпочте» предоставление банковских услуг и выступил против содержащих ее законопроектов №2788-д и №2788.
ForUm

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