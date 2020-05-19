Национальный банк Украины считает рискованной инициативу разрешить «Укрпочте» предоставление банковских услуг и выступил против содержащих ее законопроектов №2788-д и №2788.

«Нелогично. Неконкурентно. Рискованно. Это если уложить в три слова нашу позицию об идее разрешить «Укрпочте» предоставлять банковские услуги. Национальный банк выступает против принятия этих законопроектов и против создания государственного «почтового» банка», – говорится на странице регулятора в Facebook.

Такая инициатива предусмотрена законопроектами №2788-д и №2788, которые уже сегодня может рассмотреть Верховная Рада.

«Нацбанк выступает против принятия этих проектов закона и против создания государственного «почтового» банка», - подчеркнули в пресс-службе.

В НБУ считают, что роль государства в банковском секторе должна уменьшаться, а не расти.

«Уменьшение роли государства будет способствовать конкуренции, и соответственно - повышению качества финансовых услуг. Сегодня доля государства - 55%. Мы совместно с правительством планируем ее уменьшить до 25% к 2025 году благодаря частичной приватизации госбанков», - пояснили в пресс-службе.

Расширение статуса «Укрпочты» - это шаг к увеличению монополии государства в финсекторе, а не шаг к конкуренции.

В НБУ предупреждают, что «Укрпочта» окажется в привилегированном положении, если сравнить с теми же банками.

«Почтовый оператор получит все преимущества и возможности ведения банковской деятельности, но не будет нести никакой ответственности. Почтовому оператору не нужно получать банковскую лицензию, не нужно выполнять нормативы и требования к работе со средствами населения. НБУ сможет устанавливать для «Укрпочты» только порядок открытия и ведения счетов. То есть НБУ не будет регулировать банковскую деятельность «Укрпочты», - говорится в сообщении.

Кроме того, считают в НБУ, «Укрпочта» не понимает реальной стоимости ведения банковского бизнеса.

«Банки несут расходы на построение систем финансового мониторинга, контроль рисков, управление чужими средствами, комплаенс, безопасность данных и отделений. К тому же «Укрпочта» имеет более низкую экспертизу в финмониторинге, чем банки. Поэтому возникает повышенный риск отмывания денег», - пояснили в пресс-службе.

При этом Нацбанк предлагает несколько альтернатив:

«Укрпочта» может предоставлять в сельской местности агентские услуги от имени банков. У «Укрпочты» широкая сеть, поэтому это было бы целесообразно для повышения финансовой инклюзии.

«Укрпочта» может работать в рамках нового платежного законодательства. Новая редакция закона «О платежных услугах» позволит почтовому оператору вести счета клиентов и обеспечивать расчеты, а также выпускать собственные платежные карточки без участия банка.

«Этот вариант – оптимальный. Ведь «Укрпочта» имеет лицензию на предоставление платежных услуг, которая может быть легко расширена в рамках действующего законодательства», - резюмировали в НБУ.