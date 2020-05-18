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В Украине 12% коек в медицинских учреждениях загружены больными коронавирусом. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге 18 мая, сообщает Укринформ.

«Загруженность у нас сегодня составляет 12%. Если мы посмотрим, сколько у нас сегодня активных больных, то есть уберем количество выздоровевших и умерших больных, то общая цифра составляет 12 805 по состоянию на 9 утра. Из них госпитализировано в учреждения здравоохранения 3 384 человека. Эти больные занимают 12 процентов коечного фонда, который отведен для борьбы с коронавирусной болезнью», - сказал Ляшко.

Он отметил, что самая большая загруженность в Черновицкой области - 60% коек загружено, в Закарпатской области - 46%, в Киеве - почти 40%, в Ивано-Франковской области - 36%.

Напомним, по состоянию на 9:00 18 мая в Украине зафиксировано 18616 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 535 летальных, 5276 пациентов выздоровели.

 
ForUm

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