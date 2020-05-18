На утро 18 мая в мире зафиксировано свыше 4,8 миллиона случаев заражения коронавирусом, из них более 316 тысяч - летальные. Об этом свидетельствуют данные Worldometer, сообщает Укринформ.

По состоянию на утро понедельника 18 мая общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире составляет 4 805 186. При этом число умерших с коронавирусом – 316 730. А количество выздоровевших пациентов – 1 860 136.

В тройку лидеров по числу заражений входят США (1 527 664), Российская Федерация (281 752) и Испания (277 719).

При этом стоит отметить, что число новых случаев коронавируса в Западной Европе уменьшается.