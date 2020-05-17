Министерство здравоохранения в Telegram-канале «Коронавирус инфо» опубликовало новые требования к работе стоматологических клиник во время карантина в Украине.

Стоматологические клиники должны принимать клиентов лишь по предварительной записи с интервалом минимум в 15 минут. Во время записи и в день приема клиентов должны опрашивать о состоянии их здоровья и наличии симптомов коронавируса.

Посетители стоматологических клиник должны иметь доступ к антисептикам и жидкому мылу. Доступ сопровождающих запрещен, исключением является лишь сопровождение детей до 14 лет, лиц с ограниченными возможностями или преклонного возраста. Клиенты должны ожидать своей очереди за пределами помещения клиники. Пребывание клиентов в стоматологическом кабинете должно быть изолированным.

Персонал стоматологических клиник перед началом работы должен проходить обязательный температурный скрининг и иметь средства индивидуальной защиты: респираторы без клапана, герметичные очки, щиток для лица и шапочка.

После каждого клиента необходимо проводить уборку и дезинфекцию. Кроме того, рекламная продукция, журналы и игрушки должны быть убраны, во время карантина их наличие запрещено.

Напомним, Зеленский заявил, что второй этап смягчения карантина запланирован на 22 мая.