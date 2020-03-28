В Киеве временно ограничили предоставление стоматологических услуг из-за опасности заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Согласно распоряжению, на время карантина в Киеве запрещается предоставление стоматологических услуг, в частности, ортодонтии, ортодонтической, хирургической, терапевтической и детской стоматологии.

В документе также указано, что предоставление стоматологических услуг может происходить только в неотложных случаях, а решение о неотложности будет принимать непосредственно врач-стоматолог.

Работу стоматологических клиник запретили, поскольку предоставление таких услуг инфицированному коронавирусом человеку является опасным, пояснили в КГГА. Ко всему, человек может не знать о наличии у него вируса и переносить болезнь в легкой форме.

Напомним, в Киеве число подтвержденных случаев COVID-19 возросло до 74.