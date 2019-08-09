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В Польше установка брекетов обойдется в тысячу долларов. А каждый контрольный визит – еще в почти 40 долларов. Тем временем, в Украине за саму систему придется заплатить 700 долларов, а дальнейший контроль врача будет бесплатным. Об этом говорится в материале Rzeczpospolita, сообщает УНИАН.

«В Польше придется заплатить в сумме даже 2,5 тысячи долларов, а в Украине – едва треть от этой суммы. Правда, нужно учесть еще расходы на поездку, проживание и питание. Но это все равно окупается», - цитирует издание поляка, который ездил лечить зубы в Украину.

«Медицинский туризм, о котором говорят много лет и в контексте Польши как популярного направления, — это не массовое явление. Как по мне, он имеет одни минусы. Я бы сравнил это с «русской рулеткой», - говорит польский стоматолог Томаш Мария Керч.

Он подчеркивает, цена поездки, которая включает перелет, проживание, а также стоимость лечения, должны быть дешевле, чем в стране происхождения пациента. Кроме того, лечение в другой стране усложняет процесс контроля и обжалования в случае возникновения проблем. Керч отмечает, что в каждой стране мира существуют медицинские практики, которые предлагают высокое качество услуг. Но иногда эти стандарты очень разные. Поэтому не стоит сравнивать предложения клиник, опираясь исключительно на вопрос цены.

«Если оценивать ценники больниц в Украине, которые хотят привлечь иностранных пациентов, можно сделать вывод, что они больше нацелены на гостей из Западной Европы, а не из таких стран, как Польша. Впрочем, не исключено, что польские пациенты тоже совмещают свою поездку во Львов или Киев с лечением в местных клиниках», - сказал польский стоматолог.

Издание пишет, что стоматологические услуги дорожают в Польше, хотя скачок цен постепенно сокращается. В мае они выросли на 0,17%. А за весь 2018-й год – на 3,64%, на что указывают данные Евростата.
ForUm

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