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В Беларуси за сутки зарегистрировали 969 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает Минздрав Беларуси.

По состоянию на 17 мая в стране зарегистрировано 29 650 человек с положительным тестом на COVID-19. По информации министерства за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 165 пациентов с коронавирусом.

За все время выздоровели и выписаны 9 932 пациентов. По данным ведомства, всего было проведено 350 515 тестов на коронавирусную инфекцию.

Беларусь последовательно отказывается вводить жесткие ограничения из-за пандемии коронавируса.

Напомним, Минск провел парад ко Дню Победы, несмотря на коронавирус.
ForUm

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