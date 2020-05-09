В столице Беларуси Минске прошел парад в честь Дня победы 9 мая, несмотря на эпидемию коронавируса.
Об этом сообщает «Белта».
В параде приняли участие около 3 тысяч военных и более 150 единиц техники. Также над Минском пролетели 36 самолетов и вертолетов.
Президент страны Александр Лукашенко объяснил, почему решил не отменять парад из-за коронавируса.
«В этом безумном мире, который потерял ориентиры, найдутся люди, которые осуждают нас за место и время проведения этого священного действа. Хочу им сказать по-человечески: не спешите делать выводы, а тем более осуждать нас, наследников Победы, белорусов. Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора», — сказал Лукашенко.
Напомним, Зеленский не поехал на парад к Лукашенко.
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