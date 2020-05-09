также в разделеМир
Личный помощник дочери президента США заразилась коронавирусом 19
Выборы президента Польши пройдут по почте 11
В Минске запретили акцию «Бессмертный полк» 29
В США заявили о выработке антител почти у всех переболевших COVID-19 41
Трампа каждый день будут проверять на COVID-19 10
ВОЗ увеличила бюджет на борьбу с COVID-19 до $1,7 миллиарда 21
В Беларуси президентские выборы назначили на 9 августа 13
В Иране произошло землетрясение, есть жертвы 21
Число заразившихся COVID-19 в мире подбирается к 4 миллионам человек 16
ООН: Международный туризм может сократиться на 80% 18
Из-за пандемии в мире утроился интернет-трафик 14
Mercedes-Benz, Nissan и Porsche обвиняют в подделке данных по выбросам в атмосферу 24
Россия вышла на пятое место в мире по числу заражений COVID-19 36
Бэнкси создал новое граффити с медсестрой-супергероем 42
В Польше из-за пандемии перенесли выборы президента 17
Трамп: Коронавирус – это хуже, чем атаки 11 сентября 32
Российским военным запретили иметь гаджеты на службе 29
В Китае заявили, что борьба с COVID-19 важнее выяснения причин его появления 21

В столице Беларуси Минске прошел парад в честь Дня победы 9 мая, несмотря на эпидемию коронавируса.

Об этом сообщает «Белта».

В параде приняли участие около 3 тысяч военных и более 150 единиц техники. Также над Минском пролетели 36 самолетов и вертолетов.

Президент страны Александр Лукашенко объяснил, почему решил не отменять парад из-за коронавируса.

«В этом безумном мире, который потерял ориентиры, найдутся люди, которые осуждают нас за место и время проведения этого священного действа. Хочу им сказать по-человечески: не спешите делать выводы, а тем более осуждать нас, наследников Победы, белорусов. Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора», — сказал Лукашенко.

Напомним, Зеленский не поехал на парад к Лукашенко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
4924 грн.
14
Теги