Об этом сообщает «Белта».

В параде приняли участие около 3 тысяч военных и более 150 единиц техники. Также над Минском пролетели 36 самолетов и вертолетов.

Президент страны Александр Лукашенко объяснил, почему решил не отменять парад из-за коронавируса.

«В этом безумном мире, который потерял ориентиры, найдутся люди, которые осуждают нас за место и время проведения этого священного действа. Хочу им сказать по-человечески: не спешите делать выводы, а тем более осуждать нас, наследников Победы, белорусов. Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора», — сказал Лукашенко.

Напомним, Зеленский не поехал на парад к Лукашенко.