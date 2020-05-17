Сегодня, 17 мая, специальным рейсом авиакомпании МАУ из Шанхая в Киев прибудет 75 украинцев.

Об этом сообщает Посольство Украины в КНР.

«Сегодня, 17 мая, благодаря усилиям Посольства Украины в КНР и Генеральному консульству Украины в Шанхае 75 украинцев возвращаются домой специальным чартерным рейсом PS1182 авиакомпании Международные авиалинии Украины», — говорится в сообщении.

Также этим рейсом в Киев прибудут граждане Канады, КНР и Республики Беларусь, имеющие на это право в соответствии с распоряжением КМУ от 14 марта № 287-р.

Все пассажиры, которые прилетят в Украину, выбрали опцию прохождения самоизоляции по месту жительства и установили приложение Дій вдома.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили в 433 человек, зафиксировано 17 летальных случаев. При этом выздоровели 210 пациентов.